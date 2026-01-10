Fabian Ruiz operasyonu

Orta saha transferi için yoğun bir çalışma içine giren G.Saray yönetiminin, bu kez de gündeminde Fabian Ruiz var. 29 yaşındaki orta sahayı ikna turları sürerken diğer tarafta ise PSG ile pazarlık başladı. PSG ile kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar olan İspanyol orta saha için 40 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi var. Kariyerine Real Betis altyapısında başlayan ve ardından 2018'de 30 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan oyuncu, 2022 yaz döneminde 22.5 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tutmuştu. PSG'nin sözleşme uzatmayı düşünmediği oyuncu için sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama için kapıyı çalarken toplamda bonuslar da dahil 30 milyon Euro'luk bir teklif sunulacak.

Kimdir?

41 defa İspanya Milli Takımı formasını giyen Fabian Ruiz, 6 kez de ağları havalandırmayı başardı. Sol ayağını kullanan 29 yaşındaki merkez orta saha için 40 milyon Euro piyasa değeri gösteriliyor. İspanya ile 2024'te Avrupa şampiyonluğu ve 2023'te Uluslar Ligi Kupası kazanan Ruiz, PSG'de 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kıtalararası kupa elde etti.