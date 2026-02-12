Forma Aslan’ın ağzında

Sırasıyla Noa Lang, Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray, sonunda geniş kadroya kavuştu. Sane ve Lemina'dan yoksun Rize deplasmanında sahaya çıkan ilk 11 maçı kolay çözerken, 3-0'ın ardından son 15 dakikada İcardi, Boey, İlkay Gündoğan, Singo ve Asprilla oyuna girdi. Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Nhaga ve Can Armando ise süre alamadı. Takım içi rekabeti üst seviyeye çıkaran sarı-kırmızılılarda sağ bekte Sallai ile Boey, sol bekte Jakobs ile Eren arasında forma savaşı yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Singo stoperde Sanchez ve Abdülkerim'in yerini almaya çalışıyor. Sara'nın form tuttuğu orta sahada İlkay'a yer kalmadı. Noa Lang'ın eklendiği hücum hattında ise Sane, Barış Alper ve Yunus gibi yıldızlardan biri yedek kulübesinin yolunu tutacak.

İKİ MAÇLA YERİNİ GARANTİYE ALDI!

G.Saray'ın ara transfer döneminde Serie A temsilcisi Napoli'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar 2 milyon Euro'ya kiraladığı Noa Lang, forma giydiği ilk iki maçta taraftara çok şey vadetti. Adam eksiltme özelliği, çalımları, dikine oynaması ve şutları ile göze giren Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı ekibe güç katacağını gösterdi. Çaykur Rizespor maçında asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, formayı kolay kolay bırakmayacağının da mesajını verdi.