Galatasaray rekor üstüne rekor kırıyor

Gelir kalemleri ile sadece Türkiye değil Avrupa'da da adından söz ettiren G.Saray, stat gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Son 3 sezon Süper Lig'de alınan şampiyonlukların yanı sıra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar sonrasında taraftar da kombine ve localara akın etti. Geçen sezon loca, VIP ve kombineden 2.2 milyar TL kazanan Galatasaray, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında bu gelir kalemini 3 milyar 627 milyon TL'ye çıkardı. Taraftarlarınbüyük çoğunluğu yüzde 41ila yüzde 46 arasında yapılanzamlara rağmen kombineleriniyeniledi. 495 bin TL olan en pahalı VIP koltuk da satıldı. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta önümüzdeki dönemde localardaki 8-12-16 olan koltuk sayısının artması ve bu sayede ekstra 5 milyon Euro daha gelir elde edilmesi planlanıyor.