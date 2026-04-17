Galatasaray rekor üstüne rekor kırıyor

Giriş Tarihi: 17.04.2026

Geçen yıl Rams Park’tan 2.2 milyar TL kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon 3.6 milyar TL’ye ulaştı. Taraftar, kombine yenilemede rekora koştu

MEHMET ÖZCAN
Gelir kalemleri ile sadece Türkiye değil Avrupa'da da adından söz ettiren G.Saray, stat gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Son 3 sezon Süper Lig'de alınan şampiyonlukların yanı sıra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar sonrasında taraftar da kombine ve localara akın etti. Geçen sezon loca, VIP ve kombineden 2.2 milyar TL kazanan Galatasaray, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında bu gelir kalemini 3 milyar 627 milyon TL'ye çıkardı. Taraftarların büyük çoğunluğu yüzde 41 ila yüzde 46 arasında yapılan zamlara rağmen kombinelerini yeniledi. 495 bin TL olan en pahalı VIP koltuk da satıldı. 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta önümüzdeki dönemde localardaki 8-12-16 olan koltuk sayısının artması ve bu sayede ekstra 5 milyon Euro daha gelir elde edilmesi planlanıyor.

