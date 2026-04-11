Gelirde de şampiyon!

ÜST üste 4. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, 8 aylık dönemde 734 milyon TL kâr açıkladı. 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında loca, VIP ve kombine satışlarından 3 milyar 627 milyon TL gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, aynı dönemde ürün satışlarında 4 milyar 629 milyon TL hasılata ulaştı. UEFA'dan 2 milyar 748 milyon TL kazanan Galatasaray, bu gelir kalemleri sayesinde 1 milyar TL zarardan 734 milyon TL kâra geçti.



Galatasaray'ın 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında hasılatları: Mağazacılık: 88 milyon Euro

Kombine, Loca, VIP: 69 milyon Euro

Sponsorluk: 59 milyon Euro

UEFA: 52.6 milyon Euro

Yayın hakkı: 9 milyon Euro