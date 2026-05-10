Gerçekleri Osimhen yazar

Türk futbol tarihinin 75 milyon Euro ile en çok bonservis ödenen ve 21 milyon Euro'luk maaşıyla en çok kazanan futbolcusu olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, parasının hakkını verdi. Geçen dönem kazanılan şampiyonluğa damga vuran Maskeli Kral, bu sezon da adından söz ettirdi. Sahada canla başla mücadele edip, takım arkadaşlarını ateşleyen Osimhen, sadece sarı-kırmızılıları değil rakip taraftarları da karakteriyle hayran bıraktı. Sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 10'dan fazla maç kaçırmasına rağmen hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde maksimum performansla oynadı.





BİR FUTBOLCUDAN FAZLASI

-SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ağları 22 defa sarsıp 8 de asist yapan Victor Osimhen, tabelayı 30 kez değiştirdi.

-TAKIM arkadaşlarına verdiği 8 gol pasıyla kariyerinin asist rekoruna imza attı.

-BU sezon ligde rakip olduğu 17 takımın 11'ine, Devler Ligi'nde de 9 ekibin 4'üne gol ve asist kaydetti. İki kulvarda toplamda doğrudan 17 puan kazandırırken Devler Arenası'nda ise son 16'ya çıkardı.

-MAÇ başına 0.91'lik gol katkısıyla ve 85.5 dakikada bir değiştirdiği tabela performansıyla farkını gösterdi.

JASLAN'IN süper yıldızı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 17.6 milyon Euro (945 milyon TL) kazandırdı.

-GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederken Osimhen, bu sezon dev turnuvada en çok maçın oyuncusu ödülünü (4) alan futbolcu oldu.

-İKİ sezonda toplamda 43 puan getirirken ligde 31, Devler Ligi gruplarında 12 puan kazandırdı.



'4x4'lük şampiyon'

Galatasaray, 26'ncı zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Emeği geçenlerin aynı karede bulunduğu fotoğrafa "Tüm zorluklara ve engellere rağmen:

Yunus'un 100'ü güldü

YUNUS Akgün, Antalyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 100. maçını oynadı. Sarıkırmızılıların altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Ligde ilk defa 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor ile sahaya çıkan Yunus, 83'te Onyekuru'nun yerine dahil olmuştu.



Mertens coşturdu

ASLAN'IN eski futbolcusu Dries Mertens de tribündeydi. Eşi Kat Kerkhofs, oğlu Ciro ve kızı Lulu ile birlikte İstanbul'a gelen Belçikalı, eski takımını şampiyonlukta yalnız bırakmadı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Mertens, fotoğraf çektirip forma imzaladı. Ailesiyle sahaya inerken zaferin coşkusunu yaşadı.