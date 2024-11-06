Geri döndü, formayı kaptı

Süper Lig'de geçen haftayı 'bay' geçen ve dinlenme fırsatı bulan Galatasaray'da tüm gözler Tottenham maçına çevrildi. Yıldız oyuncuları vitrine çıkacak sarı-kırmızılı takım, galibiyete konsantre oldu. Elfsborg ve Beşiktaş'a karşı çift forvetle mücadele eden Cimbom, dünkü antrenmanda eski sisteme (4-2-3-1) döndü. Mertens tekrar 10 numara pozisyonuna geçerken, ileri uçta tek forvet olarak Osimhen denendi, İcardi ise yedek takımla çalıştı. Dörtlü savunmada sol bekte Berkan Kutlu görev yaptı.Teknik direktör Okan Buruk, derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen takımını Tottenham'a karşı hazırlamaya başladı. Kadıkıöy'de sahaya çıkan ilk 11'deki tek fark, Jakobs- Berkan olacak.Muslera Kaan - Sanchez - Abdülkerim - Berkan Torreira - Sara Barış Alper - Mertens - Yunus Osimhen