Git G.Saray sevgisini yaşa

Noa Lang transferine ben 'No' dedim. Okan hoca bu oyuncuyu ısrarla istemiş. Neden hayır dedim? Napoli'de Conte ile sıkıntılar yaşayan Noa Lang'ın yedek kalmaktan hoşlanmadığını öğrenmiştim. Ama PSV'deki kalitesini de biliyorum. Bu transferde sayın Abdullah Kavukcu akıllı yol izledi. Zorunlu satın alma şartı olmadan Hollandalı oyuncuyu kiraladı. Ama perde gerisinde başka bir şey daha öğrendim. Noa Lang'ın kafasındaki tüm sorunları Sneijder'in giderdiğini öğrendim. Bir G.Saray efsanesi olan Sneijder, vatandaşı Lang'a "Git G.Saray sevgisini gör, muhteşem seyirci ile tanış ve coşkulu futbolunu orda sergile" demiş. Bir ölçüde Noa Lang'a referansı Sneijder verdi.





6 AYLIĞI 90 MİLYON TL

G.SARAY ara transferin ilk ismi olan Noa Lang'ı Atletico Madrid maçı sonrasında İstanbul'a getirdi ve 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat, dün imzayı attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeneceğini açıklarken sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Ayrıca Noa Lang'a, 6 aylığına 1 milyon 750 bin Euro (90 milyon TL) garanti ücret verileceği bildirildi.

BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ

İMZAYI atan Noa Lang, yeni hocası Okan Buruk ile de tesislerde bir araya geldi. Oyuncunun ilk açıklamaları şöyle: "Gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım beni hoş karşıladı. Beraber çok büyük başarılara imza atacağımızdan eminim. Taraftarlar bana güvendi, karşılığını vereceğim."