Gladyatör Osimhen!

Nijeryalı oyuncu, sembolü olan maskesinin yanına bir de özel bandaj ekleyerek sahaya adımını atacak
Yıllardır yüzüne taktığı maskeyle özdeşleşen Victor Osimhen, bir ay sonra sahalara Gençlerbirliği maçıyla dönmeye hazırlanıyor. Kolundan ameliyat olurken dizinden de ufak bir operasyon geçiren Osimhen, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Bu hafta takıma katılacak Nijeryalı forvetin kolu için özel bandaj hazırlandı. Şampiyonluk yarışında takımını daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır durumda. Maskesi ve bandajıylagladyatörü andıracakyıldız oyuncuyaGençlerbirliğimaçının ikinci yarısındasüre verilecek. Osimhen, 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkacak.