Gladyatör Osimhen!

Giriş Tarihi: 15.04.2026

Nijeryalı oyuncu, sembolü olan maskesinin yanına bir de özel bandaj ekleyerek sahaya adımını atacak

Yıllardır yüzüne taktığı maskeyle özdeşleşen Victor Osimhen, bir ay sonra sahalara Gençlerbirliği maçıyla dönmeye hazırlanıyor. Kolundan ameliyat olurken dizinden de ufak bir operasyon geçiren Osimhen, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Bu hafta takıma katılacak Nijeryalı forvetin kolu için özel bandaj hazırlandı. Şampiyonluk yarışında takımını daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır durumda. Maskesi ve bandajıyla gladyatörü andıracak yıldız oyuncuya Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında süre verilecek. Osimhen, 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkacak.

