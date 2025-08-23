G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper için net konuştu: Satmıyoruz!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün erkek basketbol takımına isim sponsoru olan MCT Technic ile yapılan törene katılırken transfer süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a gitmek isteyen Barış Alper'i satmayacaklarını birinci ağızdan açıkladı. "Satışa izin vermeyeceğinizi anladım" yorumunu, 'Teşekkürler' diyerek onaylayan Özbek, şu açıklamaları yaptı:

FIFA'NIN KURALLARI VAR, HERKES UYSUN

"Bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz ciddi hedefler var. Başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapma hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi Victor Osimhen'di. Sane'yi de aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum! Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Sezon başında planlarımızı yaptık. Hedefimiz mevcut kadroyu korumak. FIFA'nın koyduğu kurallar vardır. Futbolcu transferleri kurallara bağlanmıştır. Yaptığımız açıklama buna yönelik. Herkes bu kriterlere uymalıdır. Bu ihtar, bu mektup buna yöneliktir!"



YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ KOLAYLIK İSTEDİ!

Barış Alper Yılmaz'ın, transfer süreciyle ilgili Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan kendisi için gelen teklifi sarı-kırmızılı kulübün reddettiğini hatırlatarak, "O zaman bana 'Takımda kal, sezon sonunda istediğin takıma gidebilirsin. Sana kolaylık sağlayacağız' diye söz vermiştiniz. Şimdi bir teklif var ve gitmek istiyorum. Neden yardımcı olmuyorsunuz' dediği öğrenildi. Ayrıca milli oyuncunun, takımda kalması halinde maaşının 6 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep ettiği bildirildi. Barış Alper, Galatasaray ile olan sözleşmesini 29 Temmuz 2025'te yenileyerek 2028'e kadar uzatmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun maaşı da 45 milyon TL'den 90 milyon TL'ye yükseltilmişti.



YİNE İDMANA ÇIKMADI!

NEOM'un yıllık 10 milyon Dolar'ı bulan teklifini kabul eden Barış Alper Yılmaz bu hafta antrenmanlara çıkmadı. Kafası karışan ve transferine odaklanan Barış Alper, dün Kemerburgaz'a geldi ancak yine salonda çalışmakla yetindi. Yıldız oyuncunun, Kayseri deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği merak konusu.