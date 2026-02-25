G.Saray’a kalpten bağlıyım!

Juventus maçı öncesi G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nijeryalı forvet Victor Osimhen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Osimhen'e yoğun ilgi vardı. Hakkındaki "Mutsuz, ayrılmak istiyor" iddiaları sorulan Osimhen, şu ifadeleri kullandı: "G.Saray benim o kadar sevdiğim bir takım ki burada olmaktan çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için ter döküyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. İstediğimizi sahaya dökemediğimiz her durumdan sonra üzülüyorum ve etkileniyorum. Sinirlendiğim ve düştüğüm de oluyor. Ama her zaman hem kendimi hem de takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Örneğin Lemina, Torreira, Abdülkerim gibi…"

JUVENTUS'TA OYNAMAK İSTERİM, NEDEN OLMASIN

İtalya'ya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise 27 yaşındaki futbolcu, "Juventus, oynamaktan keyif alacağım bir kulüp. Tabi ki gelecekte ne olacağı bilinmez. Dünyadaki oyuncuların %90'ı, Juventus'ta oynamak ister. 'Neden olmasın' diyebilirim" şeklinde cevapladı. Okan Buruk ise "Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi bu maça çıkmamız gerekiyor. Skor avantajı çok önemli ama konsantrasyonumuzdan ödün vermemek gerekiyor. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız" dedi.



11 MİLYON EURO GELECEK

ŞU ana kadar Şampiyonlar Ligi'nden 40 milyon Euro'nun üzerinde para kazanan sarı-kırmızılılar, Son 16'ya kalırsa UEFA'dan 11 milyon Euro ödül alacak. Juventus'u elerse Galatasaray'ın sonraki turda rakibi Liverpool-Tottenham ikilisinden biri olacak. Yönetim, yeni bir tarih yazmaya hazırlanan oyunculara bu gece sahadan zaferle ayrılmaları durumunda 2 milyon Euro prim dağıtacak.



CİMBOM ÖZÜNE DÖNÜYOR

JUVENTUS'U geçen hafta 5-2 yenen Galatasaray, Konya'da rotasyona gitmişti. Rövanşı düşünerek 6 as oyuncusunu İtalya'ya saklayan Okan Buruk, ilk 11'in yarısını değiştirecek. Savunmaya Sanchez ve Jakobs, orta sahaya Torreira, kanatlara Barış Alper ve Noa Lang, ileri uca Osimhen dönecek. Torino'daki mücadelede kaleci Uğurcan'ın önünde Sallai- Sanchez-Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü olacak. Lemina-Torreira ikilisi orta saha merkezinde, önlerinde ise Sara görev alacak. Hücumda kanatlardan Barış Alper ve Noa Lang ileri uçtaki Osimhen'i tamamlayacak. Tam kadro Juventus karşısına çıkacak sarı-kırmızılılarda Singo, Boey, İlkay, Yunus, Sane ve İcardi gibi yıldızlar kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.