G.Saray’dan Fabian Ruiz hamlesi

Galatasaray, orta saha transferi için taraftarı heyecanlandıracak dünyaca ünlü yıldız bir ismi gündemine aldı.Görüşmede Fransız ekibinin henüz net bir karar vermediği, kadro planlaması doğrultusunda gelecek yüksek bonservisli tekliflere açık olduğu kaydedildi. Kupa canavarı olan Fabian Ruiz geçtiğimiz sezon Paris temsilcisiyle Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası kazanırken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da elde etti. Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası şampiyonluk kazandı. İspanya Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonu apoleti taktı.40 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 29 yaşındaki orta saha bu sezon 21 maçta 2 gol, 3 asist kaydetti.