Güç bizde, yıkın geçin!

RAMS Park'ta tarihi bir zafer elde ederek Juventus'u 5-2'lik skorla İtalya'ya uğurlayan Galatasaray'ın başarısında başrolü teknik direktör Okan Buruk aldı. Kadro seçimi ve hamleleriyle alkış alan tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 geride girdikleri soyunma odasında yaptığı konuşmayla takımını diri tuttu. İlk yarıyı üzgün tamamlayan sarı-kırmızılıları devre arasında etrafına toplayan Buruk'un, "Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin" diye konuştuğu öğrenildi. Karşılaşmanın ikinci bölümüne büyük bir hırsla başlayan Galatasaraylı oyuncular, 4 gol atıp Aslantepe'yi yıkarak unutulmaz bir dönüşe imza attı.



BURUK: LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM FARK ETMEZ

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiltere'den talkSPORT'a Juventus zaferini anlattı. Türk futbolu adına harika bir gece olduğunu söyleyen Buruk, "Futbolcularımız, Şampiyonlar Ligi maçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Türk ligine böyle konsantre olamıyorlar. Stadyumun atmosferi ve İstanbul'daki ortam gerçekten muazzam bir deneyim. Taraftarlarımızla birlikte hücum ediyor, birlikte savunma yapıyoruz. Umarım Juventus'u eleriz. Sonrasında kiminle oynarız bilmiyorum. Tottenham ya da Liverpool. Hangisi rakibimiz olur bilm-i yorum ama iki takıma karşı da güzel anılarımız var" dedi