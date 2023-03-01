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Giriş Tarihi: 1.3.2023

‘Gülen yüzünü unutmayacağız’

‘Gülen yüzünü unutmayacağız’
Adıyaman'da enkaz altından 64 saat sonra kurtarılan ve G.Saray sevgisi ile hafızalara kazınan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. 2 bacağı kesilen ve Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir'i G.Saraylı futbolcular telefonla ararken Muslera da formasını göndermişti. Hayata gözlerini yuman sarı-kırmızılı taraftar için G.Saray Kulübü de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlarken şu ifadeler kullanıldı: "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…"

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‘Gülen yüzünü unutmayacağız’
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