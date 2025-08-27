Hâlâ gitmek istiyor başkan rapor bekliyor

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki krizde sular durulmuş gibi görünse de oyuncunun geleceği ile ilgili durum henüz netleşmedi... Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan 10 milyon dolardan 4 yıllık sözleşme teklifi alan milli futbolcu, gitmek istemiş ve yönetimin izin vermemesi üzerine geçtiğimiz hafta boyunca antrenmanlara çıkmamıştı. Menajeri Tuncay Maldan'ın da sarı-kırmızıları suçlayan açıklamalarıyla alevlenen tartışma sonrası Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasını yaptıklarını ve Barış'ı kesinlikle satmayacaklarını açıklamıştı. Suudi ekibinin bonservis teklifini 40 milyon dolara kadar çıkarması da Galatasaray cephesinin fikrini değiştirmedi.

OKAN BURUK'TAN ÖZÜR DİLEDİ AMA KRİZ SÜRÜYOR!

Önceki gün yeniden takıma katılarak çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, fikrini değiştirmediği ve NEOM'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Ancak bu konuda tavrı net olan Başkan Özbek'in, Barış ile ilgili rapor beklediği kaydedildi. Başkan'ın gelecek rapora göre 25 yaşındaki futbolcuya para cezası verilip verilmemesini değerlendireceği ifade edildi. Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftara seslenerek oyuncusunun linç edilmemesini istemişti. Bu arada Barış'ın, Buruk'tan özür dilediği öğrenildi.

