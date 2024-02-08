Halil Rize’ye Kazımcan Ankaragücü’ne

alatasaray'da yapılan sol bek transferinin ardından performansı yeterli görülmeyen Kazımcan Karataş'ın forma şansı kalmadı.Sarıkırmızılılarda Halil Dervişoğlu da ayrılığın kıyısında. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun,bildirildi. Kazımcan bu sezon toplam 12 maçta 700 dakika süre alırken, Halil ise 20 müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti. Ligde ise 14 müsabakada golü bulunmuyor.