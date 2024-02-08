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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Halil Rize’ye Kazımcan Ankaragücü’ne

Halil Rize’ye Kazımcan Ankaragücü’ne
Galatasaray'da yapılan sol bek transferinin ardından performansı yeterli görülmeyen Kazımcan Karataş'ın forma şansı kalmadı. 21 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderildi. Sarıkırmızılılarda Halil Dervişoğlu da ayrılığın kıyısında. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun, Çaykur Rizespor'a kiralanması için görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Kazımcan bu sezon toplam 12 maçta 700 dakika süre alırken, Halil ise 20 müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti. Ligde ise 14 müsabakada golü bulunmuyor.
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Halil Rize’ye Kazımcan Ankaragücü’ne
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