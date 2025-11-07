Hayaldi gerçek oldu!

Üst üste kazandığı 3 Süper Lig şampiyonluğunu Avrupa'da başarıyla taçlandıramayan Galatasaray, sezon başı planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptı. Transferi hayal olarak görülen Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini alan sarı-kırmızılı kulüp; Sane, Singo, İlkay ve Uğurcan'ı kadrosuna kattı. Yönetim, yeni imzaladığı sözleşmelerin hepsine Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline özel bonus koydu. Hedefe konsantre olan teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, 4 maçta topladıkları 9 puanla Devler Ligi'nde 9. sıraya yükseldi ve ilk 8 için iddiasını güçlendirdi. Avrupa'da tekrar adından söz ettirmeye başlayan sarı-kırmızılıların hayalini Victor Osimhen gerçeğe dönüştürdü. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı deviren gollere imzasını koyan Nijeryalı forvet, kendisine yapılan yatırımın karşılığını vermeye devam ediyor ve her geçen gün değerini artırıyor.

TARİHE ADINI YAZIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 6 gole imzasını koyan Victor Osimhen; Haaland, Mbappe ve Kane gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak krallık yarışında zirveye yerleşti. Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta gol atarak kulüp tarihine geçen 26 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en çok gole (12) ulaşan isim oldu. Ajax'a hat-trick yapan Nijeryalı forvet, Galatasaray kariyerinde ise 46 gole sahip ve 45 gollü efsane Sneijder'in önünde 5. sıraya yükseldi.





HAFTANIN 11'İNDE

Maçın oyuncusu ödülünü alan Osimhen, hat-trick yaptığı topu hatıra olarak evine götürdü. Nijeryalı yıldız, UEFA tarafından haftanın 11'ine seçildi.



AMSTERDAM KARIŞTI AJAX HOCASINI KOVDU

Ajax'ı sahadan silen G.Saray'ın performansı teknik direktör John Heitinga'nın sonu oldu. Hollanda ekibi, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Heitinga ile yardımcısı Marcel Keizer ile yollarını ayırdı. Görevi Fred Grim'in devralacağını açıkladı. Farklı yenilgi Hollanda basınından da büyük tepki almıştı. İşte o yorumlar:

DE TELEGRAAF: Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

AD: Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi.

NU: Acı verici bir akşamdı.

SPORT NİEUWS: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu.

VOETBALZONE: Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı katletti.



SANE'YE DEV MÜJDE

G.SARAY'A transferi ile birlikte Alman Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden Leroy Sane, yeniden Die Mannschaft'a geri döndü. Teknik direktör Nagelsmann ile iki kez konuştuğunu açıklayan Sane, Panzerlerin son açıklanan kadrosuna dahil edildi. Yıldız oyuncu, 70 kez giydiği milli forma ile 14 gol bulmuştu.



14 TAKIMA BEDELSİN

LIVERPOOL, Bodo/Glimt ve Ajax'a karşı toplamda 6 gol atıp Devler Ligi'nde krallığa kurulan Nijeryalı santrfor, Aslan'ın gollerinin yüzde 75'ini kaydetti. Ayrıca Kupa 1'deki 14 takımdan daha fazla ağları buldu. Galatasaray'ın rakiplerinden Bodo'dan 1, Union Saint- Gilloise ve Monaco'dan 2, Ajax'tan 5 gol daha fazla attı.