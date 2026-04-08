Her maça rekor prim!

Trabzon'dan mağlubiyetle dönen Galatasaray'da takımın tecrübeli isimleri devreye girdi. Günay ve Abdülkerim yerli oyuncuları, Torreira ve Lemina da yabancı takım arkadaşlarını konsantre etmeye başladı. Göztepe maçını fırsat olarak gören sarı-kırmızılı oyuncular, "Tüm maçları kazacağız ve yine şampiyon olacağız" diyerek birbirlerini motive etti. Başkan Özbek ve yöneticiler de sezon sonuna kadar sadece şampiyonluğu düşünme kararı aldı.

MAÇ BAŞI 2 MİLYON TL

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek İcardi, Lang, Boey ve Asprilla ile zam bekleyen Torreira için somut adım atılmayacak. Barış Alper başta olmak üzere yıldız oyunculara gelen tekliflere de cevap verilmeyecek. Yönetim, kalan haftalarda her maça özel prim belirleyerek takımı şampiyonluk için kenetleyecek. Derbi dışındaki maçlara 2'şer milyon TL prim verileceği iddia ediliyor...





İĞNE İLE SAHADA

Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir sakatlığına rağmen büyük bir fedakârlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi. Oyuncunun Kosova maçında ağrıları bulunduğu, Trabzonspor deplasmanı sonrasında ise şiddetin daha da arttığı belirlendi. Önceki gün idmana katılmayan ve dinlendirilen oyuncu ile Okan Buruk bir görüşme yaparken milli futbolcu, sezonun en kritik maçlarından biri olan Göztepe karşısında oynamak istediğini söyledi. Barış Alper'in iğne tedavisiyle sahaya çıkması bekleniyor.

8 MAÇLIK DEV SERİ

G.Saray'ın Göztepe karşısında ligde son 8 maçta büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Aslan, rakibini son 8 karşılaşmada da devirmeyi başardı.

4X4'LÜK HEDEF

Aslan, ligde Göztepe deplasmanında son 3 maçını kazanırken bu rekabette ilk kez deplasmanda 4'te 4 yapmak istiyor.

İSTANBUL'UN BELALISI!

İzmir temsilcisi, bu sezon İstanbul takımlarına geçit vermedi. Göz Göz, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik gördü.



OSIMHEN SAHADA!

Ameliyat olan Osimhen dün ilk kez sahaya çıktı. Fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaparak idmanlara başlayan Nijeryalı forvetin, F.Bahçe maçına hazır olması bekleniyor.



1 GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK

Posterler gol atmaz!

Trabzon'da Sane cezalı, Lang'ın performansı soru işaretiyken, "İcardi oynamalı, Barış kanatta yer almalı" demiştim. O maçta G.Saray'ı ileriye taşıyan Barış, topa gitmeyen ise İcardi'ydi. Kötü futbol ve mağlubiyetin ardından mutlak kazanılması gereken Göztepe deplasmanında Okan Buruk'un taşlarla oynaması gerekiyor. Leroy Sane sağda oynar, sol için Lang, Sallai ve Yunus alternatif olur. Barış solda başlarsa Sallai en uçta şans bulabilir. Bütün bu kombinasyonları yaparken orta sahanın üçüncü adamının İlkay olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Konu İcardi'nin hazır olması değil; vücut dili. Trabzon'da topu kapıp atağa çıkan Onuachu'nun ardından koşmayı bırakın, yürümeyi kesip izledi. Elbette büyük golcü ama duvara asılan posterler gol atmıyor. Buruk, Mauro İcardi'de ısrarcı olur ve G.Saray puan kaybı yaşarsa bu krizin altından iki isim zor kalkar! O yüzden İzmir'de dinlendirip, kulübeden şans verip, Kocaelispor maçında ilk 11'de olması düşünülebilir.