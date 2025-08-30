Herkes gider Buruk kalır

Galatasaray'da 4. sezonuna başlayan Okan Buruk, ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcının, sarıkırmızılı takımın başında olduğu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hoca dayanmadı. Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho da dün sarı-lacivertlilere veda etti. Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe ve Giovanni van Bronckhorst gibi Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlılarda aynı akıbeti yaşadı. 3 sezon üst üste şampiyonluk elde ederek formaya 5. yıldızı eklettiği Aslan'da bu sezona da aynı hedefle start veren Okan Buruk, ligde ilk 3 maçını kayıpsız kapattı. Başarılarına bu kez Avrupa'yı da ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam, yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak istiyor.



RAKİP RİZESPOR

G.SARAY, Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. İlk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, 12 puanla zirvede yer alarak milli araya moralli girmenin hesabını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kayseri'den 4-0'lık galibiyetle dönen takımdan sadece Lemina ve Jakobs arasında değişiklik yapacak. Osimhen'in tek forvet olarak başlayacağı maçın ikinci yarısında İcardi sahne alacak. Yeni transfer Singo da kulübede başlayacak. G.Saray, Süper Lig'de rakip fileleri 4000 kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.