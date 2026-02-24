Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Herkes İtalya’yı bekliyor
Giriş Tarihi: 24.02.2026

Herkes İtalya’yı bekliyor

MEHMET ÖZCAN
  • ABONE OL
Konyaspor yenilgisini unutan G.Saray, izin yapmadan Juventus hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik galibiyetin avantajıyla oynayacağı rövanşı düşünüyor. Takımdaki oyuncuların çoğu, İtalya'da sahaya çıkacağı için ekstra konsantre oldu. Başta İcardi olmak üzere Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo kariyerlerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirdi. Noa Lang devre arasında Napoli'den geldi. Barış Alper, Sallai ve Boey'i İtalyan kulüpleri takip ediyor. Juventus karşısında piyasa yapma fırsatına sahip olan Galatasaraylı oyuncular, birbirlerini motive ediyor. Futbolculuğu döneminde İtalya deneyimi yaşayan teknik direktör Okan Buruk da Çizme kulüplerinin listesinde yer alıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes İtalya’yı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz