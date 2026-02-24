Herkes İtalya’yı bekliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Konyaspor yenilgisini unutan G.Saray, izin yapmadan Juventus hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik galibiyetin avantajıyla oynayacağı rövanşı düşünüyor.Başta İcardi olmak üzere Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo kariyerlerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirdi. Noa Lang devre arasında Napoli'den geldi. Barış Alper, Sallai ve Boey'i İtalyan kulüpleri takip ediyor. Juventus karşısında piyasa yapma fırsatına sahip olan Galatasaraylı oyuncular, birbirlerini motive ediyor. Futbolculuğu döneminde İtalya deneyimi yaşayan teknik direktör Okan Buruk da Çizme kulüplerinin listesinde yer alıyor.