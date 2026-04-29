Herkes yolcu Buruk hancı!

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, hoca olarak aynı başarıyı tekrarlamak için gün sayıyor. Tecrübeli hoca cumartesi günü Samsun deplasmanında kazanırsa bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmakla kalmayacak, hem futbolcu hem de teknik adam olarak aynı kulüpte 4'te 4 yapan ilk isim olma başarısını da gösterecek. Okan Buruk'un başarıdan başarıya koştuğu 4 sezonda şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerine hoca dayanmadı. Yani Okan Buruk kaldı, diğerleri hep gitti. Buruk, görev süresince Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Mourinho'dan sonra Tedesco'nun vedasına tanık oldu. Beşiktaş'ta ise tam anlamıyla kıyım yaşandı. Tam 8 hoca değişti. Galatasaray'ın hocası, Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Solskjær ve Sergen Yalçın dönemlerine tanıklık etti. Trabzonspor'da da durum farklı değildi. Orada da Abdullah Avcı, Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke göreve geldi ancak hepsi Buruk'un gerisinde kaldı.



KUPA SIRASI SAMSUN'DA

Bugüne kadar müzesine 63 kupa (25-Süper Lig, 19-Türkiye Kupası, 17-Süper Kupa, 1-UEFA Kupası, 1-UEFA Süper Kupa) götüren G.Saray, 15 farklı şehirde kupaya uzandı. İstanbul dışında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Bursa, Antalya, Sivas, Şanlıurfa ve Gaziantep'te kupalar kazanan Aslan, yurt dışında Kopenhag, Monaco ve Duisburg'daki finallerde güldü. Sarı-kırmızılı kulüpte hedef; kupa koleksiyonuna Samsun'u da eklemek.