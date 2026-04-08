Herkesin gözü İzmir’de

Galatasaray erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak. Trabzon'dan yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında telafi peşinde. G.Saray, İzmir'de kazanması halinde takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Yaşanacak bir puan kaybında ise dengeler değişecek. Hem Trabzonspor hem de F.Bahçe şampiyonluk yarışında umutlarını artıracak. Özetle Türkiye bu maçı bekliyor!

ASPRİLLA İLK 11'DE

OKAN Buruk, ilk 11'de birkaç değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Jakobs, Torreira, Noa Lang ve İcardi yerine Eren Elmalı, İlkay, Asprilla ve Sane'nin oynaması bekleniyor. Cezalı Abdülkerim'in yokluğunda stopere Singo geçecek ve sağ bekte ise Sacha Boey görev yapacak. Sara da kadroya dahil edildi.