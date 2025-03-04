Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlardan sonra Başkan Dursun Özbek duruma el koydu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek bir durum analizi yaptı. Özbek, "Hocam sana güveniyoruz, hep de yanında olduk bunu bilmeni isterim. Takımla ilgili bir eksik varsa bizimle paylaş'' ifadelerinde bulundu. Tecrübeli hoca da Özbek'e teşekkür ederek, "Bu tür iniş çıkışlar bazen oluyor. Şampiyonluğa inanıyoruz. Hâlâ çok avantajlıyız, bundan sonraki maçlarda hata yapmayacağız'' dediği kaydedildi. Bu arada Kasımpaşa maçının ardından sosyal medyada 'Okan Buruk istifa' diye kampanyalar başlatılmıştı.