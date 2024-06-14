Hücumda sorun olmaz

Milli Futbol Takımı'nın formasını 3 kez giyip 2 gol kaydetme başarısı gösteren Bertuğ Yıldırım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirtti. 21 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ben de çok iyi çalışıyorum. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşayabiliyoruz ama kaliteli futbolculara sahibiz. Bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.Grupta istediğimizi alıp, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu topraklarda yetişmiş her insanın hayali A Milli Takım'dır. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım, sonra Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynadım.Elimden gelenin en iyisini yapacağım."