Hücumda sorun olmaz

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Milli Futbol Takımı'nın formasını 3 kez giyip 2 gol kaydetme başarısı gösteren Bertuğ Yıldırım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirtti. 21 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ben de çok iyi çalışıyorum. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşayabiliyoruz ama kaliteli futbolculara sahibiz. Bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Kendime güvencim tam. Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlki gruptan çıkmak ancak küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her karşılaşmada kazanmak için mücadele edeceğiz.
Grupta istediğimizi alıp, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu topraklarda yetişmiş her insanın hayali A Milli Takım'dır. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım, sonra Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynadım. Hocamız bana güvendiğini söyledi ve tekrar çağırdı. Ona teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum.
Elimden gelenin en iyisini yapacağım."