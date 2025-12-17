‘İcardi bizimle olacak’

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin her zaman kendilerinin yanlarında olacağını söyleyen Yazgan, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, G.Saray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir, ligde Kasımpaşa ve Süper Kupa'daki Trabzon maçlarında Arjantinli yıldız görev yapacak.



OSİMHEN'E MÜJDE

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'yı yendiği maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sahaya çıkmaya uygun olmayan futbolcu oynattığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Vatandaşlık değiştiren 6 Kongo'lu futbolcunun gerekli uygunluk sürecini tamamlamadığı öne sürülüyor. Diğer iddia ise bazı oyuncular 21 yaşın üzerinde olmalarına rağmen başka ülkelere ait pasaportlar taşımaya devam etti. FIFA talimatlarına göre onları oynama hakkı olmayan oyuncular hâline getirdiği belirtiliyor. Kongo'nun men edilmesi halinde Osimhen'li Nijerya tur atlamış olacak.