İcardi bonusu sildi!

Sezon başında Barış Alper Yılmaz'a astronomik teklif yapan NEOM'un, ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro İcardi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Tekrar Suudi Arabistan pazarına giren golcü futbolcu, menajeri ve avukatı olan Elio Letterio Pino'dan NEOM'u bekletmesini istedi. Arjantinli starın önceliği ve tek düşüncesi, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek. Hayat arkadaşı China Suarez'le İstanbul'da yeni bir düzen kuran, evini değiştiren İcardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalamak isteyen 32 yaşındaki golcü oyuncu, ücretinde indirim yapmaya da hazır durumda.

6 MİLYON EURO'YA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR

6 milyon Euro garanti para alan tecrübeli futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor ve yıldız oyuncu 10 milyon Euro kazanıyor. Arjantinli forvet, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacağını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada, "İcardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil. İcardi de çok kolay vazgeçecek oyuncu değil'' demişti.



9 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro İcardi, ağır sakatlık dönüşü bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Fazla kilosu nedeniyle eleştiriler alan Arjantinli yıldızın fiziksel olarak kasım ayında tam anlamıyla hazır olması bekleniyor.