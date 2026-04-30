İcardi gidiyor Bertuğ geliyor

F.Bahçe'yi 3-0 yenerek ligde son haftalara girilirken aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Gelecek sezon Süper Lig'deki dominasyonunu devam ettirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'nın ilerisine geçmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, öncelikle sözleşmesi biten Mauro İcardi'ye veda edecek. Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim de belirlendi. Sezon başında Fransa'dan Başakşehir'e dönen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol-2 asistlik performans sergiledi ve Galatasaray'ın listesine girdi. Bertuğ'un, Rennes'den 2.2 milyon Euro'ya bonservisini alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısı çalınacak. 23 yaşındaki forvet, özel hayatında başta Metehan Baltacı olmak üzere Galatasaray'daki oyuncularla görüşüyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.



REKORLA TRANSFER OLDU



ANTALYASPOR ve Başakşehir'de hocalığını yapan Nuri Şahin tedrisatında 9 gol atarken 3 de asist gerçekleştirdi.

SARIYER altyapısından Hatayspor'a giderken kiralık olarak Antalyaspor forması giydi. 2023'te 5.4 milyon Euro'ya Rennes'in yolunu tuttu ve Hatayspor tarihinin rekor satışı olarak tarihe geçti.

BAŞAKŞEHIR'IN 2.2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bertuğ'un sonraki satışının %15'i Rennes'e gidecek.

A Milli Takım'da 5 maçta 2 kez havalandırdı.

GÜNCEL piyasa değeri 4 milyon Euro.