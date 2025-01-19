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Giriş Tarihi: 19.1.2025

İcardi paylaştı taraftar çıldırdı!

İcardi paylaştı taraftar çıldırdı!
Wanda Nara'dan ayrılan ve Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sevgilisiyle düşman çatlatıyor. Arjantin basınına göre; Mar del Plata'ya gittiği belirtilen ikili, tuttuğu özel jetten fotoğraf paylaştı. Suarez'in katılacağı bir etkinlik için yanında destek olan Galatasaraylı oyuncuya, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat sonrası tedavisini ülkesinde sürdüren İcardi'ye "İnşallah İstanbul'a geliyorsundur", "Türkiye'ye mi geliyor acaba", "Takımın sana ihtiyacı var kaptan", "Ne olursun İstanbul'a gel" diyerek serzenişte bulunuldu.
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İcardi paylaştı taraftar çıldırdı!
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