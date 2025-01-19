İcardi paylaştı taraftar çıldırdı!

Nara'dan ayrılan ve Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sevgilisiyle düşman çatlatıyor. Arjantin basınına göre;Suarez'in katılacağı bir etkinlik için yanında destek olan Galatasaraylı oyuncuya, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat sonrası tedavisini ülkesinde sürdüren İcardi'yediyerek serzenişte bulunuldu.