İcardi ve Nara boşandı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara'nın bir küs-bir barışık ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı. İcardi'nin menajerliğini de yapan ancak geçtiğimiz ay bu görevini bıraktığını duyuran Nara, dün de Vanityfairİtalia'ya konuştu."Boşanma evraklarını imzaladık. Mauro istemedi ve bu çok zordu, çünkü onu hâlâ çok seviyorum.Sonra Arjantin'e gittim." Rapçi L-Gante ile ilişkisi olduğu iddialarına ve samimi pozlarına ise Nara, "Bu dedikodu Mauro'yu çileden çıkardı, ona tamamen saçmalık olduğunu açıklamama rağmen...cevabını verdi.