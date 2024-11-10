İcardi, Wanda’yı unutamıyor!

RAPÇI
L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan İcardi'nin esk i hayat arkadaşı Wanda Nara, Arjantinli golcünün kendisine attığı mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun, "Sen benim zayıflığım, benim gücüm, prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve büyükannene verdiğim söz gibi, sana sonsuza kadar bakacağım"
şeklindeki sözlerine kısa bir karşılık veren Wanda, "Mauro, başına gelenler için üzgünüm.
Artık bitti, iyileş ve neye ihtiyacınız varsa bana güven. En iyiler Roma'da. Kendine iyi bak. Her şey yoluna girecek. Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle bana"
mesajını yazdı.