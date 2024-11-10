İcardi, Wanda’yı unutamıyor!

L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan İcardi'nin esk i hayat arkadaşı Wanda Nara, Arjantinli golcünün kendisine attığı mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun,şeklindeki sözlerine kısa bir karşılık veren Wanda,mesajını yazdı.