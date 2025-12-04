İcardi yerine golcü geliyor!

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'den lider dönmesini bildi. Yönetim, hocası Buruk'un sezonun ikinci yarısında elini güçlendirme adına ara transferde nokta atışı takviyeler yapma kararı aldı. Stoper, orta saha ve kanat hamlesi düşünen sarıkırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlık riski ve Mauro İcardi'nin de formsuzluğunu dikkate alarak yedek forvet de aramaya başladı.

ARDA'NIN YERİNE TECRÜBELİ STOPER

Morata'nın aksine yedek kalmayı sorun etmeyecek 9 numara bakan Galatasaray, Ocak ayında bu takviyeyi gerçekleştirecek. Kilo fazlası olan Arjantinli yıldızın, yenilgiyle biten Kocaeli ile US Gilloise maçlarında etkisiz kalması ve derbide 89'da oyuna girince tavır yapması, yönetimin bu kararında etkili oldu. UEFA listesinde 3 değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-kırmızılı takım, Arda Ünyay'dan daha deneyimli stoper, Lemina-Torreira ikilisine alternatif olabilecek merkez orta saha transferi de planlıyor. 11 yabancıya sahip Galatasaray, Yusuf Demir'le yollarını ayıracak ve kontenjan sorunu yaşamayacak.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

2022-23'te PSG'den kiralık olarak geldiğinde bir önceki sezonu 13. bitiren G.Saray'ın kaderini değiştirdi. 24 maçta 22 gol atarak Aslan'ı şampiyon yaptı.

S.Arabistan'ın astronomik tekliflerini reddedip takımda kalınca taraftarın sevgilisi oldu. 2023/24'te ligi yine domine etti. Tribünleri 'aşkın olayım' şarkısıyla coşturdu. 25 golle kral olup Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı.

Derbilerinde boş geçmediği ilk sezonun ötesinde 10 golle ligde en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

105 maçlık G.Saray kariyerine 68 gol sığdıran İcardi, kulüp efsanesi Hagi ile arasındaki farkı 4 gole indirdi. G.Saray'da üç şampiyonluk, bir Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.