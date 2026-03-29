İcardi’de sorun yok

Galatasaray'da yaşanan Mauro İcardi krizi tatlıya bağlandı. Oyuncunun, menajeri Pino'nun imaj haklarıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği ortaya çıkmıştı. Kızlarını görmek için Arjantin'de olan tecrübeli golcü, problemin çözülmesi için bizzat devreye girdi. Menajeri ile konuştu ve olayın büyümesinin önüne geçti.Bu arada teknik direktör Okan Buruk'tan ekstra izin alan Mauro İcardi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına hafta başında katılacak.Buruk'un, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in de yokluğunda forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı kaydedildi.

