Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi’den Komşu’ya ret
Giriş Tarihi: 26.05.2026

İcardi’den Komşu’ya ret

İcardi’den Komşu’ya ret
  • ABONE OL

G.Saray'ın 1 yıllık 4 milyon Euro'yu bulan teklifini yeterli bulmayan Mauro İcardi'nin, Japonya tatili sürüyor. İcardi, Japonya dönüşünde sarı-kırmızılı kulübe net cevabını verecek. Sözleşmesi sona ermek üzere olan Arjantinli yıldıza teklifler gelmeye başladı. İcardi, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisine olumsuz karşılık verdi. Avrupa için İtalya ihtimaline sıcak bakan 33 yaşındaki forveti, Brezilya'dan Corinthians gündemine aldı.

A.Ş'DE AYRILIK
YENİ yönetimde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Hatipoğlu, yeni yönetimin önünü açtı. Başkan Dursun Özbek'in Sportif A.Ş'deki tercihleri merak konusu.

#MAURO İCARDİ #GALATASARAY SPORTİF A Ş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi’den Komşu’ya ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA