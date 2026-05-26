İcardi’den Komşu’ya ret

G.Saray'ın 1 yıllık 4 milyon Euro'yu bulan teklifini yeterli bulmayan Mauro İcardi'nin, Japonya tatili sürüyor. İcardi, Japonya dönüşünde sarı-kırmızılı kulübe net cevabını verecek. Sözleşmesi sona ermek üzere olan Arjantinli yıldıza teklifler gelmeye başladı. İcardi, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisine olumsuz karşılık verdi. Avrupa için İtalya ihtimaline sıcak bakan 33 yaşındaki forveti, Brezilya'dan Corinthians gündemine aldı.

A.Ş'DE AYRILIK

YENİ yönetimde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Hatipoğlu, yeni yönetimin önünü açtı. Başkan Dursun Özbek'in Sportif A.Ş'deki tercihleri merak konusu.