İcardi’nin kapıları River Plate’e kapalı

Mauro İcardi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesinde herkes gelecek kararı bekliyor. Arjantinli oyuncu ile G.Saray yönetimi, Başkan Dursun Özbek'in ifadesine göre sezon sonunda masaya oturacak. Ancak hem Avrupa hem de Güney Amerika medyası, yıldız oyuncu için farklı kulüp ihtimallerini de sık sık sayfalarına taşıyor. Son iddia, Arjantin ekibi River Plate olurken İcardi'nin menajeri Elio Letterio Pino bu haberi yalanladı. "Onlardan hiç telefon almadım" diyerek Arjantin basınına konuşan Pino'nun, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a gelerek G.Saray yönetimi ile görüştüğü iddia edilmişti.

