İcardı’ye pres var!

Arjantin ekibi River Plate'in Mauro İcardi'yi transfer etmek istediği iddiaları devam ederken, bu kez Wanda Nara'nın devreye girdiği sayfalara taşındı. Yine Arjantin medyası kaynaklarına göre geçtiğimiz günlerde Buenos Aires'e giderek Wanda Nara ile buluşan ve çocukları ile hasret gideren yıldız oyuncuyaçağrısı geldi.Hakkında çıkan haberler ve eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından G.Saray'daki performansını paylaşıp yanıtını veren Tangocu için sezon sonunda Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı iddia edildi.