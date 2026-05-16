İcardi’ye sürpriz pankart

Şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray Lisesi'nde başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, tarihi binada fotoğraf çektirdikten sonra taraftarların arasından geçerek üste açık otobüse bindiler. Kaptan Mauro İcardi'nin önderliğinde meşalelerle yola çıkan otobüs, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı,

Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaştı. Futbolseverlerin marşlarla ve kornalarla eşlik ettiği G.Saray takımı, 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

DON'T GO MAURO

OTOBÜSÜN önünde yer alan İcardi, Abdülkerim, Yunus, Barış Alper, Uğurcan, Davinson, Eren ve Sallai şampiyonluk şarkılarına eşlik ederken yoldaki taraftarlardan biri otobüsün içine bir karton attı. "Don't Go Mauro (Gitme Mauro) yazılı pankartı açan Torreira, bu yazıyı önce kaptan İcardi'ye ardından da kameralara gösterdi.