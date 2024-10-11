İcardi’yi River Plate istiyor!

basını, Mauro İcardi'nin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etti. River Plate'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulanan haberdeyorumu yapıldı. Yıllık kazancı 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki ismin, bu ücretinde indirime gitmesi gerektiği, River Plate'in aksi halde oyuncu için işi resmiyete dökemeyeceğine de vurgu yapıldı.