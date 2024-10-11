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Giriş Tarihi: 11.10.2024

İcardi’yi River Plate istiyor!

İcardi’yi River Plate istiyor!
Arjantin basını, Mauro İcardi'nin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etti. River Plate'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulanan haberde "İcardi'nin adı Arjantin'de artık daha fazla seslendiriliyor" yorumu yapıldı. Yıllık kazancı 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki ismin, bu ücretinde indirime gitmesi gerektiği, River Plate'in aksi halde oyuncu için işi resmiyete dökemeyeceğine de vurgu yapıldı. Geçen sezonun başında G.Saray'ın 10 milyon Euro bedelle PSG'den bonservisini aldığı oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla mukavelesi 2026 yılında bitiyor.
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İcardi’yi River Plate istiyor!
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