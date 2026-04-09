İkinci kez yedek kaldı, şiirli paylaşım yaptı!

Torreira, 21 Şubat'ta Konya'da 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından ligde ikinci kez yedek soyundu. Uruguaylı yıldız, Göztepe maçından önce Instagram hikayesinden şu sözleri paylaştı: "Rakiplerimin benim kazanmamı istemediklerini bileceğim. Yine de asla pes etmeyeceğim. Yoldaşlarıma, beni buraya getirenlere, eğitenlere bakacağım ve onlardan güç alacağım. Kimim ben? Ben bir şampiyonum. Savaş meydanına seve seve çıkacağım, esip gürleyeceğim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve savaş alanını her anlamıyla emrine amade hale getireceğim. Ve oraya attığım adımla yeri titreterek çıkacağım. Yoldaşlarım iyi günümde de kötü günümde de benimle oldular. Kanla, terle, gözyaşıyla kendilerini feda ettiler. Ve geride tek bir düşman bile bırakmayacağım. Çünkü rakibim benim kalbimi bilemez."

KREDİSİ BİTTİ, 11'DEN KESİLDİ

TRABZONSPOR'A 2-1 yenilen Galatasaray'da 4 gün sonra oynanan Göztepe maçında ilk 11'deki 6 isim değişti. Kolu kırılan Osimhen'in yokluğunda Trabzon'da ilk 11'e dönen Icardi, forma şansını kötü kullandı. Faturayı Icardi'ye kesen Okan Buruk, Arjantinli golcüyü Göztepe deplasmanında yedek soyundurdu. Yaser Asprilla, Süper Lig'de ilk kez 11'e Göztepe maçında girdi. Cezalı Abdülkerim'in dışında Jakobs, Torreira, Yunus ve Lang kulübedeydi. Boey, Eren, İlkay, Sallai, Asprilla ve Sane 11'de kendilerine yer buldu.