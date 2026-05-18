İlkay Gündoğan müjdeyi verdi!

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, maç sonu transferle alakalı taraftarı heyecanlandırıcı açıklamalarda bulundu. "Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" ifadelerine 35 yaşındaki oyuncu, "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular. G.Saray artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp'' yanıtını verdi. Bu açıklama, akıllara Bernardo Silva'yı getirdi. Cimbom'un gündeminde yer alan 31 yaşındaki Portekizli on numara, Manchester City'de İlkay ile takım arkadaşıydı.