İnter&Napoli İstanbul’a geliyor

Juventus eşleşmesine resmen Barış Alper Yılmaz
damgasını vurdu. İstanbul'da 5-2 kazanılan maçta rakip sol bekleri dize getiren 24 yaşındaki sağ kanat, İtalya'daki rövanşta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Juventus dışında İnter ve Napoli de uzun süredir takip ettikleri milli oyuncuyu transfer listesine ekledi.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen Barış Alper'i satmayan Galatasaray
'ın planı işledi. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla hem takımının son 16'ya kalmasını sağladı hem de değerini artırdı.
Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan milli yıldız, 9 gol-11 asiste ulaştı ve sözleşmesinde 20 gol katkısına yazılan özel 25 milyon TL primi almaya hak kazandı.