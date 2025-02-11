İşi sağlama aldı!

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın ara transferde 5. hamlesi sağ kanada oldu. Lens'ten Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaşıldı. Fransız ekibini zorunlu satın alma formülüyle ikna eden sarı-kırmızılılar, Frankowski ile 3.5. yıllık anlaşmaya vardı. 1 milyon Euro'ya kiralanan 29 yaşındaki Polonyalı sağ kanadın, sezon sonunda 7 milyon Euro'ya bonservisi alınacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu transferde karar verici rolünü üstlendi. Sağ bek ve sağ kanat dışında savunmanın solunda da görev yapabilen başarılı futbolcu, joker özelliğiyle tecrübeli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı.

JUANLU SANCHEZ YEDEKTE BEKLEDİ

Sevilla'dan Juanlu Sanchez alternatif olarak son ana kadar masada bekletildi ancak Frankowski'deki pürüzler giderildi. Bu sezon 21 maçta 5 gol-2 asistle oynayan Polonyalı oyuncu, G.Saray'a gitme isteğini Lens'e yineledi ve Fransızlar pes edince iş bitti. Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun sezon sonuna kadar 900 bin Euro alacağını duyurdu. Frankowski sonrası 3 yıl ise her sezon için 1.7 milyon Euro kazanacak.



RAKAMLARLA FRANKOWSKİ'YE BAKIŞ



PRZEMYSLAW Frankowski, Polonya futbolunun efsaneleri arasındaki Tomasz Frankowski'nin "Lowca bramek (Gol Avcısı)" lakabıyla biliniyor. Yaptığı hücum bindirmeleri ve patlayıcı özelliğiyle bu takma adını aldı.

2022-23'TE Fransızların yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe tarafından yılın en iyi 11'inde yer aldı. 5.94 reytinge sahipti.

SON 3.5 sezondur Ligue 1'de 'prime' dönemini yaşayan Frankowski'nin tabelaya katkısı 8'den aşağıya düşmedi. Geçen sezon 4 gol-4 asist yaparken önceki sene 5 gol-3 asist gerçekleştirdi. Kariyer sezonunu geçirdiği 2021- 22'de ağları 6 kez sarsarken 5 de gol pası verdi. Bu dönem ise yarım sezonda 7 gollük (5G-2A) fayda sağladı.

PRESLE top kazanma (maç başı 4.75), isabetli orta (1.44) değerlerinde bu sezon Fransa Ligi'ndeki sağ bekler arasında ilk sırayı aldı. Üçüncü bölgeye isabetli pasta (6.13) iki numarada bulunuyor.

KILIT pas (0.63), rakip ceza sahasında topla buluşma (2.25), isabetli şut (0.44) ve rakip sahada top kazanım (3.38) istatistiklerinde ise liginin en iyi 3. oyuncusu oldu.

İSTİKRARIYLA ön plana çıkan Polonyalı, kariyerinde ikisi geçen sezon olmak üzere sadece 3 sakatlık yaşadı. Dönüşü ise 23 günden fazla sürmedi, toplamda 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

SAĞ BEK (22), sol bek (2), sağ kanat bek (88), sol kanat bekin (46) dışında sağ kanat (128) ve sol kanat da (23) oynuyor. Ayrıca zaman zaman orta saha (3) ile 10 numarada (10) da forma giydi.

SON 3 sezondur penaltı kullanan Frankowski, 8'de 7 başarı sağladı. Atamadığını ise PSG kalecisi Donnarumma kurtardı.

UĞUR ÇEM



ANALİZ

SUAT UMURHAN

Golcülerin yüzü gülecek

1-BOEY sonrasında Jelert hamlesine rağmen bir türlü Okan Buruk'un istediği sağ bek performansı gelmedi.

Frankowski bu yolda daha deneyimli, gelişimini tamamlamış net bir 'sağ' oyuncu olarak geliyor.

2-OYUN zekâsına sahip ve bunu da pas oyununa da dahil olarak yapıyor.

3-HIZLI bir kanat beki olarak sayabileceğimiz özelliklere sahip ancak hız konusunda yaşı ile birlikte eskiye göre yavaşlama da söz konusu.

4-HIRSI belki de en dikkat çekici noktalardan.

Topun peşini bırakmayan ve Buruk'un da en ısrarcı olduğu noktalardan biri olan 'topu hızlı geri kazanmak' unsuruna yatkın bir oyuncu.

5-OSIMHEN gibi hava hakimiyeti, Morata gibi bitirici özellikleri olan iki forveti de net ortaları ile besleyecektir.

6-HIZININ altını çizdik ama bunu seri ve kısa adımlarla yaparak, tekniğini daha iyi kullanma şansına sahip.

7-PAS kapasitesinin yüksekliği, teknik özellikleri ile oyun kurucu rolü de üstlenir. Rakibin baskısını kırabilecek topla çıkışlarının yanı sıra uzun top atabilme becerisi de pozitif.

8-GENELLİKLE sağ bek olmak üzere iki kanatta da görev yapabilir. Hangi mevkide oynarsa oynasın atakların geldiği yönün tersinde de olsa arka direğe koşu atar, skora katkı olmasa da rakip savunmanın dengesini bozar.

9-ÜÇLÜ savunmanın sağında ya da dört/ beşli orta sahanın sağında da görev bilinci yüksek.

10-KULVAR oyuncusu olarak her iki tarafa da çalım atabilmesi ve top sürebilmesi kritik… İçe ve dışa attığı çalımlar eğer günündeyse karşısındaki rakip için büyük sorun oluşturur.