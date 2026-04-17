İstikrarlı aslanlar

Sarı-kırmızılılarda yoğun fikstürde 5 isim önde! 44 maçla en çok Barış Alper Yılmaz sahaya çıktı, Abdülkerim ise ilk 11’de 40 mücadele ile zirvede
Bir yandan Şampiyonlar Ligi bir yandan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ederek 2026'ya giren G.Saray, farklı kulvarlardaki yarışlarında çok sayıda sakatlık ve cezalı oyuncu problemi yaşadı. Devler Ligi'ne vedasonrasında iki kulvarda sezonadevam eden sarı-kırmızılılarda5 oyuncunun süreklisahada kalması dikkatçekti. Abdülkerim Bardakcı,Davinson Sanchez,Roland Sallai, LucasTorreira ve BarışAlper Yılmaz sezonunbitimine 5 haftakala 40 maç barajınıgeçti. A Milli Takım'ın da değişilmez isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de tam 40 kez şans bularak bu oyuncular arasında da zirveye çıktı. 44 kez ile en çok maça çıkan futbolcu Barış Alper Yılmaz olurken milli hücumcu 11 golünün yanına 13 asist ekleyerek takımını da sırtladı. Sağ bekteki eksikler nedeniyleözellikle sezonun ilk yarısındasavunmada rol verilen Sallai41 kez şans bulurken 35'indesahaya ilk 11'de adım attı.