İyiysen sana ihtiyacım var!

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan ve bu mücadelede Osimhen'i kullanamayan Galatasaray, ikinci sınavını bu turnuvanın favorisi Liverpool'a karşı verecek. Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti. Teknik direktör Okan Buruk, dün takımla da idmanlara çıkan 26 yaşındaki forvetle özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız futbolcuya "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" dediği öğrenildi. Osimhen'in de kendisini özel olarak bu maça hazırladığı ve taraftarı önünde İngiliz devine karşı forma giymek istediği bildirildi. Doktorların da görüşleri alınacak, büyük bir aksilik olmazsa Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez dev sahnede yer alacak. İcardi ise yedek soyunacak. Bu arada Buruk, Alanya deplasmanında çok pozisyon verildiği için eski sistemi 4-2-3-1'e dönmeye karar verdi. Singo sağ bekte başlayacak, tandemde Sanchez- Abdülkerim ikilisi bozulmayacak.





ADIN ASLAN YAZ BİR DESTAN!

Büyük gün geldi, çattı… Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavını bugün İngiliz devi Liverpool'a karşı verecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. İlk maçında Frankfurt'a Almanya'da 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Aslan, hem taraftarı önünde özür dilemek hem de bu sezon 500 milyon Euro ile transfer rekoru kıran yıldızlar topluğu Liverpool'u devirip tarih yazmak istiyor. Bu arada Cimbom, 671 gün sonra sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Aslan, bu turnuvadaki son müsabakasını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yapmış maç 3-3 bitmişti.

50 BİN TL'LİK BİLETLER DE BİTTİ!

Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerindeki medya merkezi, dün ilk kez basın mensuplarına kapılarını açtı. Taraftarlar maç öncesi Liverpool'un hayatını kaybeden oyuncusu Diogo Jota'yı anacak. Liverpool, Galatasaray karşısına turkuvaz renkli alternatif formasıyla çıkacak. 53 bin kişinin izleyeceği maçın biletleri tükendi. 50 bin TL olan en pahalı koltuklar da alıcı buldu.

İSTATİSTİKLER 'G.SARAY KAZANIR' DİYOR!

Galatasaray ile Liverpool tarihlerinde 7. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 3, Liverpool 1 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitti.

SEZON......MAÇ.....................................SKOR

2001-02....Liverpool-Galatasaray........0-0

2001-02....Galatasaray-Liverpool........1-1

2003.........Liverpool-Galatasaray........1-2 (özel maç)

2006-07....Liverpool-Galatasaray........3-2

2006-07....Galatasaray-Liverpool........3-2

2011.........Galatasaray-Liverpool........3-0 (özel maç)