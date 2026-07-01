John Duran imzaya geliyor

Yabancı sınırındaki +4 yaş kategorisine uygun isimlere yönelen G.Saray, İcardi'nin yerini Jhon Duran ile dolduracak. Geçen sezon F.Bahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen katkıyı yapamayan ve devre arasında Rus kulübü Zenit'in yolunu tutan Kolombiyalı hücumcu için G.Saray tüm detayları çözdü. 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile temas kuran sarı-kırmızılı yönetim, yapılan prensip anlaşmasına göre bonservis ödemeyecek ve yıllık 22 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının sadece 4 milyon Euro'luk kısmını verecek.
Teknik direktör Okan Buruk
'un da Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü, aynı zamanda farklı bir formasyonda da faydalı olacağına inandığı oyuncuya onay vermesi ile yönetim işi bitirdi.