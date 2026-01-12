Afrika Kupası'nda mücadele eden Nijeryalı Osimhen ve Senegalli Jakobs, son 4'e kaldı. Çarşamba akşamı yarı final oynayacak iki oyuncu, kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Gaziantep FK maçlarını da kaçıracak. Nijerya ya da Senegal 18 Ocak'ta şampiyon olursa, 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı da tehlikeye girebilir. Öte yandan Osimhen'in, Afrika Kupası performansı da ülkesinde ayakta alkışlanıyor. Nijerya'nın Cezayir'i 2-0 devirdiği maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan sarı-kırmızılı oyuncu, maçın ardından soyunma odasında da takım arkadaşları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

KRİTİK TARİH 14 OCAK

Osimhenli Nijerya, 14 Ocak'ta yarı finalde ev sahibi Fas ile karşılaşacak. Jakobslu Senegal ise Mısır'la kozlarını paylaşacak.