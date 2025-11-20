Kadıköy’de %51 sahada!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Demokratik Kongo'ya kaybettikleri maçta sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, salı gecesi İstanbul'a döner dönmez MR'a girdi. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen golcü futbolcu, birkaç gün dinlenecek. Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği ve özel tedavi programı hazırlanan 26 yaşındaki futbolcu için Kemerburgaz'da alarma geçildi. Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gilloise maçlarını kaçıracak Victor Osimhen, hedef olarak 1 Aralık'ta Kadıköy'deki Fenerbahçe sınavını belirledi.

DAHA ÖNCE 8 GÜNDE SAHAYA DÖNDÜ

Fedakârlık yapmaya hazır olan başarılı oyuncunun derbiye yetişme olasılığı yüzde 51 olarak görülüyor. Benzer sakatlığı geçen sezon yaşayan yıldız futbolcu, 8 günde sahalara dönmeyi başarmıştı. Bu sezon aynı sakatlıkla karşılaşan Singo ise bir ayda takıma katıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da durumu hakkında doktorlardan detaylı bir rapor aldığı Osimhen'e, "Kendini zorlama. Uzun maratonda sana çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi.