Kalede Deniz göründü

Giriş Tarihi: 4.05.2026

Günay’ın yerine Konyaspor’dan 2005’li Deniz Ertaş’ı düşünen Galatasaray, Batuhan’a da veda ederek altyapı kontenjanını Jankat Yılmaz ile dolduracak

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bu sezon kaleyi korumadığı maçlarda Günay Güvenç çare olamadı. Yokluğunda Turkcell Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen Aslan, son Süper Lig maçında ise Samsunspor'dan fark yedi. Yedek kaleciler, Günay ve oyuna sonradan giren Batuhan Şen sınıfta kaldı. Yeni sezonda Uğurcan'a alternatif isimler değişecek. Günay yerine kulübeye yedek olarak Konyaspor'dan Deniz Ertaş düşünülüyor. 2005 doğumlu file bekçisi, alt yaş kategorisinde düzenli olarak Milli Takım'a seçildi. 1.93 boyundaki Deniz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi sona erecek Batuhan'a veda edecek Galatasaray, kalede altyapı kontenjanını ise Jankat Yılmaz'dan yana kullanacak. Kiralık gittiği Eyüpspor'da göz dolduran 21 yaşındaki eldiven, sezon sonunda dönecek ve sözleşmesi uzatılacak.

#UĞURCAN ÇAKIR #GÜNAY GÜVENÇ #DENİZ ERTAŞ

