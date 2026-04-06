Karavanacı İcardi

Bu sezon Victor Osimhen'in yokluğunda zorlanan Galatasaray'ı, Mauro İcardi de performansıyla pişman ediyor. Sarı kırmızılı takım, Nijeryalı santrforun kaçırdığı 11 maçın 6'sında üzüldü. 4 mağlubiyet-1 beraberliğin sonucunda toplamda 14 puanı çimlere gömerken Süper Kupa finalinde de F.Bahçe'ye boyun eğdi. Osimhen'in yerine tercih edilen İcardi, futboluyla Trabzon'da yine çileden çıkardı. Rakamlar, G.Saray'ın Tangocu ile verimliliğinin düştüğünü gösteriyor.

SÖZLEŞME YENİLEME RAFA KALDIRILDI

Teknik direktör Okan Buruk'un "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" diyerek sahip çıktığı İcardi, tel tel dökülüyor. Eintracht Frankfurt, US Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük maçlarda varlık gösteremedi. Aslan, puan yitirdiği 6 müsabakada ağları 3 kez bulabilirken goller; Yunus, Barış ve Singo'dan geldi. Rakip kaleye toplam 14 şut atabilen İcardi, sıfır çekti ve tamamında isabet sağlayamadı. Gol beklenti ortalaması 0.21'de kaldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızın performansı yeni kontrat için soru işareti!

ONSUZ OLMADI!

BU sezon 3 farklı sakatlık yaşayan Victor Osimhen, 3 kulvarda alınan yenilgilerde çok arandı. Deneyimli forvetin olmadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray, evinde US Gilloise'ye 1-0 yenildi. Nijeryalı'nın Afrika Kupası'nda olduğu dönemde Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz Süper Lig'de Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor maçlarında da kayıp yaşadı.

TEPKİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Mauro İcardi, dün bir paylaşım yapıp kendisine okların geldiği bir karikatür paylaşıp "Şampiyon olacağız" mesajı verdi.