4 soru 4 cevap Levent Tüzemen



Kavukcu'ya karşı arkadan dolanıyorlar

1-G.Saray yönetiminde kriz var mı?

Başkan Dursun Özbek'in olduğu yerde kriz olacağını düşünmüyorum. Ancak bazı tartışmaların olduğu da kulağıma geldi. Öncelikle taraftarların, Osimhen'in transferinde büyük çaba harcayan Abdullah Kavukcu'ya karşı sert tavır takınmalarını doğru bulmuyorum. G.Saray'da başkanlık sistemi vardır, başkanın 'evet' demediği kimse, kapıdan içeri giremez. Yönetim içinde de Abdullah Kavukcu'ya karşı bazı isimlerin arkadan dolanmamaları gerekir. Yönetim bir bütündür, 'ben yaparım sen yapamazsın' politikaları ile insanları yıpratmak, egolarını öne çıkarmak G.Saray'a ciddi zarar verir. Kavukcu, transferleri bitirme aşamasında. İsimlerin birçoğunu biliyorum… Sonuçta kararı Dursun başkan verecek. G.Saray'ın dedikoduya ihtiyacı yok. Herkesin ayağı yere sağlam bassın.



Zihinleri yarı finalde kalmış

2-G.Saray'ın Süper Kupa yenilgisinin ana sebebi nedir? Sizce takımın toparlanması için nasıl bir yöntem izlenmeli?

Ben G.Saray'da bir kriz olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe, G.Saray'a kaybetseydi Tedesco ve yönetim eleştirilirdi. Derbide ezeli rakibe kaybedince yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok. G.Saraylı oyuncular zihinsel motivasyon olarak, Trabzon'u yendikleri Antep'te kalmışlar. Kaybetmenin de bir adabı vardır. Sadece skor olarak değil oyun ve mücadele olarak da kaybetti. Yıllardır kupa kazanmakta zorlanan F.Bahçe'nin, Süper Kupa'ya daha çok motive olduğunu sahada gördük. Okan Buruk ve öğrencileri ile yönetim, Kemerburgaz'da bir araya gelip yeniden kenetlenmeli. Çünkü geriye dönüp bakmanın faydası yok.



Okan Buruk'a iftira atmayın

3-Okan Buruk'a sert tepkiler var! Bebek Oteli'ne gitmesiyle ilgili bir linç kampanyası yürütülüyor. Yorumunuz nedir?

Okan Buruk dün Bebek'e gitmedi ki! Boş zamanlarında Okan hoca benim de tanıdığım yakın dostları ile oturduğu Bebek semtinde yer alan Bebek Cafe'ye gidiyor ve sohbet yapıyor. Birçok ünlü ismi burada görebilirsiniz. Okan hoca gizli kapaklı işler yapmıyor ki! Algı ile Okan Buruk'u yıpratmaya çalışanlar öncelikle kendi kapılarının önünü süpürsünler. Sosyal medya bataklığı, senaryolar yazarak insanlara ithamda bulunmasınlar. Ben Okan hocanın yerinde olsam yargısız infaz yapanları, ağır suçlamada bulunanları mahkemeye veririm. Benim tanıdığım Okan Buruk inançlı bir insandır, ağzına alkol ve tütün ürünleri hiç koymamıştır. Kendisine yapılanlar tamamen iftiradır, başarısını kıskananların kendisini G.Saray'dan göndermek için düzenlediği hayâli senaryodur.



28 tarihini sakın beklemeyin

4-Transferde yavaş mı hareket ediliyor?

Yönetimin 28 Ocak'ı işaret etmesini eleştirdim. Devler Ligi'ndeki takımlardan oyuncu almak kolay mı? 28 Ocak sonrası şapkadan tavşan mı çıkaracaklar? Oyuncuların bir kısmını transfer edersiniz, kolay alışmalarını sağlarsınız. G.Saray'ın güçlü orta saha, çabuk kanat, stoper ve sağ beke ihtiyacı var. Dördünü 28 Ocak'a bırakmak hata! Türkçe'de bir söz var; 'Sona kalan dona kalır.' Panik transferdense akıllı transfere yönelmek daha doğru olur. Pahalı yerine Torreira gibi hedefli, yüreğini ortaya koyanlar tercih edilmeli.