Kefili Davinson!

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen stoper transferi mutlu sonla bitti ve Carlos Cuesta dün sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllık imzayı attı. Genk'e 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek. İşte perde arkasında yaşanan 24 saatlik operasyonun özeti… Galatasaray cephesi bir süre önce menajerlerin önerdiği Carlos Cuesta'yı son seçenek olarak UEFA listesinin teslim edileceği son tarih olan 6 Şubat'a (Dün) kadar bekletme kararı aldı

MALİYETİ BELLİ OLDU, YARIM SEZONDA 650 BİN EURO ALACAK

Bu sırada Davinson Sanchez'in fikri alındı ve Kolombiyalı stoper milli takımdan partneri Cuesta için "Alırsanız pişman olmazsınız" görüşünü paylaştı. Galatasaraylı yetkililer, sosyal medyadaki tepkilere rağmen geri adım atmadı. Çarşamba gecesi Genk ile el sıkışıldı ve Cuesta dün gizlice İstanbul'a getirildi. Akşam da transfer resmiyete döküldü. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 650 bin Euro alacak olan oyuncu, sonraki sezonlarda ise sırasıyla 1.4, 1.5 ve 1.6 milyon Euro net maaş kazanacak.



%100'ÜMÜ VERECEĞİM

Cuerta imzanın ardından "G.Saraylı olduğum için çok mutluyum. Hemen oynamak istiyorum. Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Taraftarımıza mesajım; sahada %100'ünü verecek bir oyuncuya sahibim" dedi.



SAĞ BEK OLARAK DA OYNUYOR

SARI-KIRMIZILI kulübün yeni Kolombiyalısı Carlos Cuesta, 9 Mart 1999 doğumlu. 25 yaşındaki oyuncu, 6 sezon önce Nacional'den Genk'e 3.8 milyon Euro'ya transfer oldu. Stoperin yanı sıra sağ bek olarak da forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibi ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. Sağ ayağını kullanan ve 1.79 boyuna sahip olan Cuesta için transfermarkt sitesi 5 milyon Euro güncel piyasa değeri belirlemişti.