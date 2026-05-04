Kemerburgaz rehaveti!

26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan G.Saray, tarihindeki en erken Mayıs ayı zaferine ulaşamadı. Yunus'un golüyle 1-0 öne geçse de direnemeyen ve 4-1 yenilen Aslan, taraftarını şaşırtırken takıma yakın isimlere göre bu tablo sürpriz değil! 4 kulvarda 51 maçı geride bırakan Galatasaray'da özellikle milli takımlarında düzenli oynayan oyuncular, hem fiziksel hem mental anlamda çok yoruldu. "Artık ayaklar gitmiyor" yorumları yapılan Galatasaray'da fiziksel düşüş, istikrarsız sonuçları beraberinde getirdi.

ANTRENMANLARDA TEMPO DÜŞTÜ, YORGUNLUK İYİCE ARTTI

Son bir ayda ligde Trabzonspor ve Samsunspor'a yenilen, Kocaelispor'la berabere kalan Galatasaray kupada Gençlerbirliği'ne elendi. Derbideki Fenerbahçe zaferinin ardından konsantrasyon kaybedildi. Osimhen başta olmak üzere tesiste oyuncuların arkadaşları vakit geçirdi. Hafta boyunca Samsunspor maçı yerine şampiyonluk kutlamaları konuşuldu. Kemerburgaz'da antrenman temposu düştü ve Samsunspor mağlubiyeti kaçınılmaz son oldu.

GOLDEN SONRA ASİSTTE DE REKOR

GEÇEN sezon 37 gol atan Victor Osimhen, kariyer rekoru kırmıştı. Nijeryalı yıldız, sakatlığı nedeniyle bu sezon 11 karşılaşma kaçırmasına rağmen en fazla gol pası verdiği dönemi yaşadı. Samsunspor maçında Yunus'un golünde servis yapan Osimhen, toplamda 8 asiste imzasını koyarken ayrıca 20 gol kaydetti.



Soru: Okan Buruk'un dediği gibi futbolcular, 'Biz bu işi bitirdik' havasına mı girdi. Ne oldu bu takıma?



ÖMER ÜRÜNDÜL

Ortada bir sorun yok avantaj yine G.Saray'da

Bizim toplum olarak olaylara bakış açımız çok farklı. Avrupa liglerinde son maçlara kadar mücadele kora kor devam ediyor. Şampiyonluk adayı takımın hiçbir maçta garantisi olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi sahasında mağlup ettikten sonra aradaki puan farkını 7'ye çıkardı. Tabi ki bu sarı-kırmızılı takıma, doğal olarak üzerindeki baskıyı attığından bir rehavet getirdi ancak unutmamak gerekir ki her karşılaşmanın havası başka. Samsunspor'un son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Kendi sahasındaki presli müsabakada iyi bir futbolla kazandılar. Bizde her eleştiri skorlara göre yapılıyor. Yine birden ağır eleştiriler arka arkaya başladı. Bence ortada bir sorun yok. Bütün avantaj G.Saray'ın elinde. Niye bu kadar infial yaratılıyor anlamakta zorluk çekmiyorum çünkü bu alışılmış bir tablo.



İSKENDER GÜNEN

Futbol ciddi bir iştir bu oyun yakışmadı

Kabul etmek gerekir ki her maçın kendi içinde zorluğu var. Karşılaşmadan önce gerekli motivasyonu ve mental hazırlığı istenilen düzeyde yapmadığınız zaman mutlak sorunlarla karşılaşırsınız. Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yendikten sonra sanki her şey bitmiş, şampiyonluk ipi göğüslenmiş bir hava içerisine girdi. Hafta içinde verilen beyanatlar, görsel ve yazılı basında takıma yapılan övgü söylemleri, bir de hiç gereği yokken RAMS Park'ta binlerce taraftarına açık yapılan antrenmanla birlikte Samsunspor müsabakasına sözde hazırlanıldı. Unutulmaması gereken en önemli şey ise futbolun ciddi bir iş olduğu gerçeğidir. Samsunspor karşılaşmasında ortaya konulan mücadele ve oyun, şampiyon olmaya aday bir takıma yani Galatasaray'a ne yazık ki yakışmadığını gördüm.



ABDULLAH ERCAN

Raf ömrünü çoktan dolduran isimler var

G.Saray'ın yaşadığı durumun birkaç nedeni var. 1- F.Bahçe maçı sonrası 'şampiyon oldum' havasına girmek. 'Arada 7 puan fark var, 3 maç kaldı, F.Bahçe'nin durumu ortada ve bana yetişemez. İkili averajda da iyiyim' düşüncesi bu maçın kaybedilmesinin en önemli sebebi.

2- İnsanlar çok göz ardı ediyor ama Samsun'un oyunu... G.Saray oynadığı herhangi bir lig maçında araya ve arkaya bu kadar fazla top yemedi. Osimhen konsantrasyon kaybı yaşadı. Günay'ın kırmızı kartı öncesi Osimhen'in hatası nadir görülen bir durum. Onun ger-i ye gelip bu kadar uzun bir pası atması. G.Saray geçiş hücumu yakalayacakken kırmızıya döndü. G.Saray'da bazı oyuncular raf ömrünü doldurdu. İlk 11'deki bu oyunculardan da en az 4'ü değişmeli. Eğer Okan hoca operasyon yapmaz ve seneye kalırsa antrenörlük kariyerinde büyük sıkıntı yaşar. G.Saray, %100 şampiyon. Antalya'yı yenip işi bitirir.



BÜLENT TİMURLENK

Ben rehavet görmedim Samsun sahada ezdi

Derbi galibiyetini coşkuyla kutlamak tamam da, 'Şampiyon olduk havasından rahatsızım' diyen Okan Buruk, takımı taraftarın önünde RAMS Park'ta idmana çıkarmasını neyle açıklayabilir. Ben Samsun önünde G.Saray'da rehavet görmedim. Gördüğüm; rakibin taktiği, fizik gücü karşısında ezilen bir takım vardı. İlk yarı istatistikleri, her şeyi anlatıyordu. Bir maçı her zaman kaçan gollerle anlatamazsınız. Samsun, 1 atıp 2 kaçırırken G.Saray'ı sadece 110 pasta tuttu. Buruk, bu maç için problemleri çözmekte ya da rakipleri uzun uzun analiz etmekte tembel bir hoca. Kariyerinde ders alacak vakti geldi geçti bile. Antalya maçında F.Bahçe derbisi ciddiyetinde bir G.Saray, taraftarı önünde içtima verecek. Bir son not Osimhen'e. Savruk oyununda ayağına gelen her topu, olmayan açılardan yaptığı şut denemeleri ya da yüksek atılan toplara kafaya çıkmak yerine sürekli fake atmaya çalışması takım oyununa aykırı. Umarım Okan Buruk kendisini bu konuda uyarmıştır.